Celsius network sospende le operazioni per l’eccessivo ribasso di Bitcoin ed Ethereum

Pubblicità

TheMonkerino : Celsius network ci sta salutando, è stato un piacere... - giornalettismo : Né investimenti, né prestiti in criptovalute. A causa delle condizioni estreme del mercato di #Bitcoin e #Ethereum… - Triskellx : RT @cavicchioli: Il GROSSO problema di oggi sui mercati #crypto è Celsius: $CEL per ora sta facendo -58% in un giorno. Il problema è che… - nonmiscrivere8 : RT @arcamasilum: Celsius Network sospende tutte le operazioni dopo il crollo di #Bitcoin e #Ethereum a causa delle 'condizioni estreme di m… - cavicchioli : Il GROSSO problema di oggi sui mercati #crypto è Celsius: $CEL per ora sta facendo -58% in un giorno. Il problema… -

stanotte a congelato la possibilità di riscatto e di trasferimento della valutaCEL, data in calo del 55%. Milano riapre i battenti dopo aver bruciato venerdì 39 miliardi di ...Ma nel caso in cui il passaggio a Eth2 venga ritardato , ciò potrebbe causare un enorme problema di liquidità sulle piattaforme DeFi , afferma Mills, citando come esempio, una ...New Delhi: Leading crypto lender Celsius Network has announced to pause all withdrawals, swap and transfers between accounts due to “extreme market conditions”. The decision led to a nearly 55 per ...Leading crypto lender Celsius Network has announced to pause all withdrawals, swap and transfers between accounts due to "extreme market conditions".