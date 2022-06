Catania, rapita una bambina di 5 anni: i responsabili sarebbero «tre persone incappucciate» (Di lunedì 13 giugno 2022) Una bambina di quasi cinque anni è stata sequestrata nel Catanese. persone armate l’avrebbero rapita mentre era con un familiare a Piano di Tremestieri. A denunciare è stata la madre, che si è rivolta ai carabinieri di Mascalucia. La notizia del sequestro, che che è iniziata a girare sui social insieme alla foto e alle generalità della piccola, è stata confermata dalla Procura di Catania che ha aperto un’inchiesta e ha affidato le indagini ai militari. Secondo indiscrezioni circolate in queste ore ma che non sono state confermate dagli inquirenti, i carabinieri starebbero eseguendo accertamenti su una vettura abbandonata a Tremestieri. Sul post che gira sui social si legge che la bimba sarebbe «stata rapita in zona Piano Tremestieri verso le 15» e che «i probabili autori» ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Unadi quasi cinqueè stata sequestrata nel Catanese.armate l’avrebberomentre era con un familiare a Piano di Tremestieri. A denunciare è stata la madre, che si è rivolta ai carabinieri di Mascalucia. La notizia del sequestro, che che è iniziata a girare sui social insieme alla foto e alle generalità della piccola, è stata confermata dalla Procura diche ha aperto un’inchiesta e ha affidato le indagini ai militari. Secondo indiscrezioni circolate in queste ore ma che non sono state confermate dagli inquirenti, i carabinieri starebbero eseguendo accertamenti su una vettura abbandonata a Tremestieri. Sul post che gira sui social si legge che la bimba sarebbe «statain zona Piano Tremestieri verso le 15» e che «i probabili autori» ...

Pubblicità

AleFio_ : RT @chilhavistorai3: “Bambina rapita da tre persone incappucciate”: Notizia diffusa sui social confermata da procura di #Catania. Elena sar… - harryismyhomex : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… - CosimoCheDice : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… - meIodramahoIic : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… - margherita92_ : RT @Emergenza24: URGENTE +++MASSIMA DIFFUSIONE+++ [13.06-21:40] Piano #Tremestieri Etneo #Catania #RAPITA BAMBINA DI 4 ANNI Chi avesse no… -