Caruso, attacco di panico in campo a Parma. Si accascia al suolo e deve ritirarsi (Di lunedì 13 giugno 2022) Il cuore che accelera all'impazzata, la testa che gira, la sensazione straniante di essere sul punto di morire, senza scampo. È ciò che si prova durante un attacco di panico, ciò che ha vissuto oggi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 giugno 2022) Il cuore che accelera all'impazzata, la testa che gira, la sensazione straniante di essere sul punto di morire, senza s. È ciò che si prova durante undi, ciò che ha vissuto oggi ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Caruso, attacco di panico in campo a Parma. Si accascia al suolo poi si ritira - sportface2016 : Attimi di paura per #Caruso a #Parma: attacco di panico e ritiro, ma ora sta meglio #Challenger - Deiana_Luca9 : RT @matmosciatti11: Salvatore #Caruso, quello che ha preso insulti per essere stato ripescato agli Australian Open al posto di Djokovic, ha… - matmosciatti11 : Salvatore #Caruso, quello che ha preso insulti per essere stato ripescato agli Australian Open al posto di Djokovic… - News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo Jumbo-Visma! Attacco di coppia Roglic-Vingegaard… -