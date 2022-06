Berrettini-Evans in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) Matteo Berrettini se la vedrà contro Daniel Evans al primo turno del torneo Atp del Queen’s 2022. Il romano è tornato dall’infortunio in grande stile, vincendo il titolo a Stoccarda ed ora proverà a difendere in quel di Londra i 500 punti dal successo dell’anno scorso. Esordio non facile per Matteo, opposto al padrone di casa Evans, reduce dalla vittoria del Challenger di Nottingham. Con ogni probabilità, tuttavia, sarà proprio Evans a rammaricarsi per un sorteggio così ostico. I due si sono incontrati una sola volta in carriera, proprio lo scorso anno al Queen’s, e Berrettini trionfò in due set. L’azzurro partirà favorito anche questa volta. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Berrettini ed Evans scenderanno ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Matteose la vedrà contro Danielal primo turno del torneo Atp del. Il romano è tornato dall’infortunio in grande stile, vincendo il titolo a Stoccarda ed ora proverà a difendere in quel di Londra i 500 punti dal successo dell’anno scorso. Esordio non facile per Matteo, opposto al padrone di casa, reduce dalla vittoria del Challenger di Nottingham. Con ogni probabilità, tuttavia, sarà proprioa rammaricarsi per un sorteggio così ostico. I due si sono incontrati una sola volta in carriera, proprio lo scorso anno al, etrionfò in due set. L’azzurro partirà favorito anche questa volta. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIedscenderanno ...

Pubblicità

Tomas1374 : Non c'è 1 attimo di tregua Oggi parte il #Queens #cinchChampionships dove #Berrettini difenderà il titolo Martedì v… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Sorteggio italiani al Queen’s ???? Musetti vs Bublik Berrettini vs Evans Sonego vs Murray @QueensTennis ?? - paolobertolucci : RT @GeorgeSpalluto: I primi turni del Queen's degli italiani ???? #Berrettini ???? vs Evans ???? #Sonego ???? vs #Murray ???? #Musetti ???? vs Bublik… - Eurosport_IT : Matteo Berrettini torna da campione in carica al Queen’s: ecco il tabellone! ?????????? #EurosportTENNIS | #ATP |… - Game_Set_Match_ : RT @GeorgeSpalluto: I primi turni del Queen's degli italiani ???? #Berrettini ???? vs Evans ???? #Sonego ???? vs #Murray ???? #Musetti ???? vs Bublik… -