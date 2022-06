Bentley - Look aggressivo | motore V8 o V6 elettrificato | ecco la Flying Spur S

(Di lunedì 13 giugno 2022) Laha scelto il Goodwood Festival of Speed per introdurre la nuovaS. Seguendo il medesimo approccio della Continental GT, la berlina viene declinata in una variante più sportiveggiante, che si contrappone alla recente gamma Azure, votata al confort e al lusso più tradizionale. V8, ma anche V6 Hybrid. LaS viene proposta con due diverse motorizzazioni: il V8 4.0 biturbo da 550 CV e 770 Nm e il V6 Hybrid da 544 CV e 750 Nm. Entrambe offrono prestazioni da supercar: mentre la V8 sciorina una velocità massima di 317 km/h, la V6 risponde con un tempo di 4,1 secondi per toccare i 100 km/h da fermo e fino a 41 km di autonomia con le sole batterie. La V8 adotta l'assettoDynamic Ride, con batte antirollio attive e asse posteriore sterzante, e lo scarico ...

