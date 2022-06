Baldini | se resto il Palermo in A entro due stagioni

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 13 giugno 2022) "Voglio bene al pubblico diche ci ha dato entusiasmo e facendoci vincere i Playoff. Non so cosa succederà da domani, con il possibile passaggio di proprietà, ma se si sceglierà il mio tipo di messaggio e se mi faranno lavorare in un certo modo, se non sarà il prossimo campionato, quello ancora dopo ilsarà in Serie A". Così il tecnico del, Silvio, in conferenza stampa, all'indomani della promozione dei rosanero in Sere B sancita dal successo per 1-0 al Barbera contro il Padova."La Serie A non mi interessa, non la cerco anche se so che potrei allenarci perché conosco la materia, ma se dovesse accadere mi piacerebbe che fosse con il", ha aggiunto., toscano, ha raccontato del suo rapporto con, che aveva già allenato ...