Attenzione a mangiare i semi | Possono davvero germogliare nello stomaco?

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 13 giugno 2022) Moltissimi vegetali contengono, poiché si sviluppano attraverso un processo chiamato germinazione. E da qualche anno è di moda portare a tavola vari tipo di. Sono nutrienti e fanno bene alla salute… Ma c’è chi sostiene che potrebbero rappresentare un problema. C’è infatti chi racconta che certisarebbero in grado di… Il seme è un incredibile prodotto naturale. È una pianta spermatofita a livello embrionale, ben racchiusa in un rivestimento protettivo. Tale involucro contiene l’embrione e tutte le riserve alimentari necessarie a tenerlo in vita e a farlo sviluppare in un ambiente consono. Come germogliano i? (Pixabay) – www.curiosauro.itIche...