Alessandro Basciano vuole un figlio da Sophie: la sua ex lo attacca (Di lunedì 13 giugno 2022) Parla la ex di Alessandro Basciano In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne infatti nel corso di una recente intervista per Chi ha parlato del desiderio di avere un figlio entro i prossimi due anni dal suo attuale compagno. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 giugno 2022) Parla la ex diIn queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono statiCodegoni. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne infatti nel corso di una recente intervista per Chi ha parlato del desiderio di avere unentro i prossimi due anni dal suo attuale compagno. L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

VicolodelleNews : #gfvip #basciagoni Alessandro Basciano asfaltato su instagram dalla madre di suo figlio - Il Vicolo delle News Il V… - andreastoolbox : #Alessandro Basciano, l'ex lo attacca: «Vuoi altri figli? Oltre che farli bisogna crescerli» - maria_geltrude : @MondoTV241 sofiacodegoni e alessandro basciano - chiara_sciuto : La gente che critica Alessandro Basciano dicendo che non è un buon padre si vede che non sa neanche cosa “un buon p… - MondoTV241 : La ex di Alessandro Basciano lo attacca sul web, ecco cosa è successo #alessandrobasciano #clementinaderiu -