Addio a Miro Silvera | ultimo intellettuale milanese di un tempo che non c’è più

(Di lunedì 13 giugno 2022) Se ne è andato all’improvviso, lo scorso 22 maggio, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Avrebbe potuto uscire di scena solo così, in unatto poetico e insieme tragico, come se il corpo avesse obbedito a un orologio interiore deciso di spegnersi in una geometria perfetta di numeri e date. Nella tradizione del misticismo popolare ebraico, e per chi segue gli insegnamenti del Talmud, morire nel giorno del proprio compleanno significa essere uno tzaddik, un Giusto, concludendo in modo compiuto la missione terrena concessa da Dio. Con Meir– scrittore eclettico, saggista, poeta e traduttore italiano nato in Siria – scompare un personaggio noto della vita culturalee internazionale, ma anche un amico molto speciale per tutti coloro che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene. Negli ultimi ...