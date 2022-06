Ucraina, gli Usa: 'I russi potrebbero prendere il controllo dell'intera regione di Luhansk in poche settimane' (Di domenica 12 giugno 2022) In questo momento - salvo altre forniture militari - la guerra nel Donbass la stanno decidendo le artiglierie, dove la superiorità russa è evidente. E quindi? È probabile che la russia prenda il ... Leggi su globalist (Di domenica 12 giugno 2022) In questo momento - salvo altre forniture militari - la guerra nel Donbass la stanno decidendo le artiglierie, dove la superiorità russa è evidente. E quindi? È probabile che laa prenda il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Joe Biden ha affermato che il suo omologo ucraino Zelensky 'non volle ascoltare' gli avvertimenti america… - reportrai3 : Per Robert Amsterdam, ex avvocato dell'ex proprietario della Yukos Mikhail Khodorkovsky, la guerra in Ucraina ha ra… - RaiNews : L'ex presidente Usa: 'Gli ucraini sono uniti in difesa della loro sovranità, ma anche della loro identità democrati… - Axelrex000 : RT @ImolaOggi: Il regime Zelensky fa arrestare gli oppositori e vieta i partiti filo-russi. Von der Leyen: 'l’Ucraina è sulla strada giusta… - fanpage : Secondo Tamila Tacheva, rappresentante permanente della presidenza ucraina in Crimea, almeno 600 persone sarebbero… -