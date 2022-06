Referendum sulla Giustizia, gli Exit poll sui cinque quesiti: affluenza sotto il 25%, di quanto avrebbero vinto i Sì (Di domenica 12 giugno 2022) Prevalgono i Sì nei cinque quesiti per il Referendum sulla Giustizia secondo l’Exit poll del consorzio Opinio Italia diffuso dalla Rai, secondo cui l’affluenza finale non andrà oltre il 20-24%. Nel dettaglio, il primo sull’abolizione della legge Severino vede in vantaggio i favorevoli all’abrogazione sul 52-56% mentre i contrari sul 44-48%. Distacco contenuto anche per il secondo quesito, quello sulla limitazione della custodia cautelare, con i Sì tra il 54 e il 58% e i No tra il 42 e il 46%. Più ampio il vantaggio dei Sì sul terzo quesito, quello sulla separazione delle carriere dei magistrati: i Sì si attestano tra il 67 e il 71%, mentre i No tra il 29 e il 33%. Sul quarto quesito, sulla valutazione ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Prevalgono i Sì neiper ilsecondo l’del consorzio Opinio Italia diffuso dalla Rai, secondo cui l’finale non andrà oltre il 20-24%. Nel dettaglio, il primo sull’abolizione della legge Severino vede in vantaggio i favorevoli all’abrogazione sul 52-56% mentre i contrari sul 44-48%. Distacco contenuto anche per il secondo quesito, quellolimitazione della custodia cautelare, con i Sì tra il 54 e il 58% e i No tra il 42 e il 46%. Più ampio il vantaggio dei Sì sul terzo quesito, quelloseparazione delle carriere dei magistrati: i Sì si attestano tra il 67 e il 71%, mentre i No tra il 29 e il 33%. Sul quarto quesito,valutazione ...

