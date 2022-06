Palermo, piazze piene per la promozione in Serie B: esplode la gioia al fischio finale (video) (Di domenica 12 giugno 2022) esplode la festa a Palermo al fischio finale della partita contro il Padova. La squadra siciliana viene promossa per la terza volta in Serie B. I festeggiamenti al culmine di una giornata iniziata in modo caotico, con l’assenza di molti presidenti di seggio per le elezioni amministrative. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)la festa aaldella partita contro il Padova. La squadra siciliana viene promossa per la terza volta inB. I festeggiamenti al culmine di una giornata iniziata in modo caotico, con l’assenza di molti presidenti di seggio per le elezioni amministrative. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

EnricoTurcato : La Serie B 2022/23 si preannuncia di altissimo profilo. Una serie di piazze storiche come Cagliari, Genoa, Venezia… - ilfattovideo : Palermo, piazze piene per la promozione in Serie B: esplode la gioia al fischio finale (video) - bralex84 : RT @GandolfoDomini1: Le piazze #nogreenpass di #Palermo siamo noi sin dall'inizio... Chissà se alle urne i Palermitani se ne ricorderanno..… - _cIarissa_ : Probabilmente sogno troppo in grande, ma mi auguro che questo sia il primo passo affinché si inizi a dare allo spor… - SPalermo91 : RT @EnricoTurcato: La Serie B 2022/23 si preannuncia di altissimo profilo. Una serie di piazze storiche come Cagliari, Genoa, Venezia, Bre… -