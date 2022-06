Olivera, infortunio con la nazionale, l’esterno del Napoli esce in lacrime: Le condizioni (Di domenica 12 giugno 2022) infortunio per Olivera , l’esterno del Napoli si è procurato probabilmente una distorsione al ginocchio con la maglia dell’Uruguay. Mathias Olivera ha subito un infortunio al ginocchio destro durante la sfida amichevole tra Uruguay e Panama. Olivera è stato il primo acquisto della nuova stagione del Napoli, ma adesso il club azzurro attende con ansia notizie relative alle sue condizioni. In nazionale è stato preferito da Diego Alonso come titolare sulla sinistra, il laterale del Napoli è stato costretto a lasciare il posto a Vina. Per Olivera un problema al ginocchio Il giocatore ex Getafe si è scontrato con Cordoba, ammonito per il fallo, cadendo a terra dolorante. Il terzino ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 giugno 2022)perdelsi è procurato probabilmente una distorsione al ginocchio con la maglia dell’Uruguay. Mathiasha subito unal ginocchio destro durante la sfida amichevole tra Uruguay e Panama.è stato il primo acquisto della nuova stagione del, ma adesso il club azzurro attende con ansia notizie relative alle sue. Inè stato preferito da Diego Alonso come titolare sulla sinistra, il laterale delè stato costretto a lasciare il posto a Vina. Perun problema al ginocchio Il giocatore ex Getafe si è scontrato con Cordoba, ammonito per il fallo, cadendo a terra dolorante. Il terzino ...

