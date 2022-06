“Non li inviterei più”: Antonella Clerici senza pietà, la vendetta dopo l’insulto (Di domenica 12 giugno 2022) Nelle ultime ore, Antonella Clerici s’è voluta togliere un sassolino dalla scarpa. Pesantissimo verdetto, la vendetta è servita Antonella Clerici (Raiplay)Regina dei fornelli e delle trasmissioni del mezzogiorno di Rai1, Antonella Clerici è ormai un volto fondamentale della rete. I suoi programmi intrattengono i telespettatori all’ora di pranzo e li informano sulla cultura culinaria del paese, con ricette facili da replicare e approfondimenti sul tema. Nelle ultime ore, però, Antonella Clerici ha voluto lasciarsi andare e abbandonare, per un attimo, la maschera gentile che porta solitamente per togliersi un pesante sassolino dalla scarpa. La frecciatina è infuocata. Antonella Clerici ... Leggi su ck12 (Di domenica 12 giugno 2022) Nelle ultime ore,s’è voluta togliere un sassolino dalla scarpa. Pesantissimo verdetto, laè servita(Raiplay)Regina dei fornelli e delle trasmissioni del mezzogiorno di Rai1,è ormai un volto fondamentale della rete. I suoi programmi intrattengono i telespettatori all’ora di pranzo e li informano sulla cultura culinaria del paese, con ricette facili da replicare e approfondimenti sul tema. Nelle ultime ore, però,ha voluto lasciarsi andare e abbandonare, per un attimo, la maschera gentile che porta solitamente per togliersi un pesante sassolino dalla scarpa. La frecciatina è infuocata....

Pubblicità

nikatossica : Che poi davvero inviterei gli altri ignoranti in medicina cm me a stare attenti a da dove pigliate le fonti… nn è u… - darrensbean : NON MI PARLI DA MESI NON MI PARLI PERCHE TI SEI OFFESA TI CHIEDO ANCHE SCUSA TI INVITEREI A CENA MA NON HO UN BEL C… - darrensbean : @hdtcriss E NON MI PARLI DA MESI NON MI PARLI PERCHE TI SEI OFFESA TI CHIEDO ANCHE SCUSA TI INVITEREI A CENA MA NON… - mariodanna : @MatteoF1989 @kroceto @pbecchi Credo che solo lui sappia questo perché non ha altro modo per giustificare l’invasio… - AndreaMatyellow : @jacopo_iacoboni Finito forse no, ma danneggiato in maniera profonda si. Inviterei tutti a leggere questo. La stori… -