Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: successo di Puck Pieterse tra le Under 23, Giada Specia in top-10 (Di domenica 12 giugno 2022) Grande spettacolo sul tracciato austriaco di Leogang, sede della quarta prova di Coppa del Mondo dedicata alla Mountain Bike. Vince non senza faticare l'olandese Puck Pieterse, brava a resistere alla rimonta della transalpina Line Burquier (+2"); chiude il podio l'altra francese Olivia Onesti (+1'30"). Avvio a tutta da parte di Pieterse che si è lanciata in avanscoperta con la danese Sofie Pedersen, quarta all'arrivo (+1'58"). Pedersen ha perso le ruote della compagna d'avventura mentre Burquier tornava sotto, più indietro la nostra Giada Specia guidava l'inseguimento di un plotoncino ma con un distacco già troppo dilatato. L'ottavo posto (+4'48") è risultato comunque degno di nota per l'azzurra, preceduta sul traguardo dalla tedesca ...

