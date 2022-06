Milano-Virtus Bologna oggi | orario | programma | tv | streaming | gara-3 Finale Playoff basket 2022

(Di domenica 12 giugno 2022) Ci si sposta a, o meglio ad Assago, per-3 delle finali scudetto della Serie Adie ci si sposta in perfetta parità, con la serie tra Olimpiasull’1-1. Dopo aver fatto saltare il fattore campo all’esordio, infatti, la squadra di Messina ha dovuto cedere venerdì sera alla reazione dei bolognesi che con Shengelia hanno impattato la serie. Ora, però, si gioca due volte al Forum e per Rodriguez e compagni è fondamentale rispettare il fattore campo e allungare per avere a disposizione tre match point consecutivi. Per farlo, però, serve una prestazione ben diversa da quella delle prime due gare al tiro, con l’Olimpiache alla Segafredo Arena ha avuto una statistica dal campo di 48/138 (10/49 da oltre ...

