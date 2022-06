Look da ufficio non ti temo! Ecco cosa indossare e cosa evitare in estate

Leggi su chedonna

(Di domenica 12 giugno 2022) Camicia in raso o maglia con maniche a palloncino in cotone? Pantaloni a palazzo o jeans skinny? Tra dubbi e spossatezza, è importante non commettere errori in ambito fashion perché ne verrebbe meno anche la nostra salute. Vediamometterci in questo periodo per andare a lavoro. Non serve più alcuno studio che ci dica quanto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it