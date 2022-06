LIVE Superbike, GP Misano 2022 in DIRETTA: Bautista scappa via a 7 giri dal termine di gara-2. Terzo Rinaldi (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA -5 Ha fatto il vuoto Bautista! Sono tre i secondi di vantaggio dell’iberico su Razgatlioglu, che pare doversi accontentare della seconda posizione. Intanto è ottima la gara di Tamburini (Yamaha). Il pilota italiano, al rientro dell’infortunio, occupa la dodicesima posizione. -6 Appare scarico Jonathan Rea, che non riesce ad avvicinare Rinaldi nella lotta all’ultimo gradino del podio. Quinto Lecuona (Honda), davanti a Bassani (Ducati) e Lowes (Kawasaki). -7 scappa via Alvaro Bautista, che ha quasi due secondi di vantaggio sul suo più immediato inseguitore. Ancora ottimo Terzo Rinaldi. -8 Ne ha di più il leader del Mondiale. Lo spagnolo tiene la sua Ducati sempre sull’1’34 basso, mentre l’ultimo giro del turco ha ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5 Ha fatto il vuoto! Sono tre i secondi di vantaggio dell’iberico su Razgatlioglu, che pare doversi accontentare della seconda posizione. Intanto è ottima ladi Tamburini (Yamaha). Il pilota italiano, al rientro dell’infortunio, occupa la dodicesima posizione. -6 Appare scarico Jonathan Rea, che non riesce ad avvicinarenella lotta all’ultimo gradino del podio. Quinto Lecuona (Honda), davanti a Bassani (Ducati) e Lowes (Kawasaki). -7via Alvaro, che ha quasi due secondi di vantaggio sul suo più immediato inseguitore. Ancora ottimo. -8 Ne ha di più il leader del Mondiale. Lo spagnolo tiene la sua Ducati sempre sull’1’34 basso, mentre l’ultimo giro del turco ha ...

