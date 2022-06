Ladri svaligiano la villa di Alba Parietti | lei si sfoga | “Spariti i pezzi più importanti ma non denuncio Una denuncia disturberebbe la mia felicità”

(Di domenica 12 giugno 2022)in azione nellamilanese di. È la stessa showgirl a raccontare quanto accaduto in un duro sfogo pubblicato su Instagram. “Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sonooggetti: vestitissimi, tipo Versace, (esempio quello del mio compleanno dello scorso anno) e altrissimi, scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi, borse,di abbigliamento irripetibili. A casa mia, non c’è null’altro da rubare che abbia un valore sul mercato: i quadri sono tutti dipinti da mio nonno o di mia madre, ricordi di famiglia”, esordisce pubblicando alcuni scatti dell’abitazione. Nonostante la rabbia, però,ha deciso di non sporgere ...

Pubblicità

Il Tirreno

'C'è troppo caldo, mi potrebbe dare un po' di acqua con lo zucchero' E' stata questa la scusa utilizzata da una coppia didi mezza età che ha suonato al citofono dell'abitazione di un'anziana pensionata di Agrigento in via Esseneto. La settantenne, che abita da sola, ha aperto la porta convinta di fare una buona ...La notizia dei due bambinidi armi arriva il giorno dopo della notizia dell'arresto, sempre in Florida, di una bambina di 10 anni che ha sparato ed ucciso una donna che stava litigando con la ... Ladri svaligiano il cantiere del ponte di via di Salviano I due avevano rubato 22 armi e diverse munizioni. Il 14enne era in libertà vigilata, essendo già stato condannato per una precedente rapina a mano armata ...Ancora notizie di bambini ed armi negli Stati Uniti sconvolti dalla strage della scuola elementare di Uvalde. In Florida la polizia ha arrestato due fratelli, di 14 e 11 anni, che avevano appena svali ...