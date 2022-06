Il coming out di Rebel Wilson nasce da una minaccia della stampa che voleva farle outing (Di domenica 12 giugno 2022) Il coming out di Rebel Wilson è stato molto bello ed apprezzato. Peccato che questa bella dichiarazione abbia un retrogusto amarissimo, dopo la minaccia, da parte di un giornale australiano, di farle outing. Il coming out di Rebel Wilson Abbracciate, sorridenti e innamorate, Rebel Wilson ha postato una fotografia con la sua fidanzata Ramona Agruma,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 12 giugno 2022) Ilout diè stato molto bello ed apprezzato. Peccato che questa bella dichiarazione abbia un retrogusto amarissimo, dopo la, da parte di un giornale australiano, di. Ilout diAbbracciate, sorridenti e innamorate,ha postato una fotografia con la sua fidanzata Ramona Agruma,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

