Fedez: il rapper diffonde degli audio strazianti. Fan in lacrime – VIDEO (Di domenica 12 giugno 2022) Il cantante milanese oggi ha deciso di condividere con i suoi fan degli audio commoventi. Fedez ha lasciato senza parole il popolo del web. Sono stati mesi molto duri, quelli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 12 giugno 2022) Il cantante milanese oggi ha deciso di condividere con i suoi fancommoventi.ha lasciato senza parole il popolo del web. Sono stati mesi molto duri, quelli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ilgiornale : Il rapper ha pubblicato il toccante audio della prima seduta fatta con lo psicologo dopo la diagnosi di tumore al p… - infoitcultura : Fedez e il tumore, l'audio del rapper su Instagram: allo psicologo diceva 'non voglio morire' - IsaeChia : Fedez pubblica la straziante conversazione col suo psicologo dopo la scoperta del tumore: “Ho paura di morire” “I… - STABILOBOSS1969 : @BenissimoVa Nella serie tv dei Ferragnez , c'è Fedez che va in un laboratorio dove gli attaccano dei sensori per p… - immobiliare_it : L’imprenditore e rapper Fedez ha recentemente mostrato sui social i nuovi uffici della sua etichetta discografica i… -