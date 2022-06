F1 GP Azerbaigian 2022, Vettel: “Bisogna trovare una soluzione per il porpoising” (Di domenica 12 giugno 2022) Il pilota dell’Aston Martin, Sebastian Vettel, dopo il Gran Premio di Azerbaigian 2022 di Formula 1 concluso al sesto posto, ha voluto lanciare un chiaro messaggio al circus in merito al fenomeno del porpoising a Sky Sport: “Bisogna trovare una soluzione, non credo che si potranno sostenere quattro anni in questa maniera. Ad un certo punto ci sarà l’incidente, e farà davvero il botto; e poi tutti diranno ‘l’avevamo detto'”. Per quanto riguarda la gara, invece, il tedesco si è detto soddisfatto: “Per il risultato è stata la miglior gara dell’anno. Ultimamente sono comunque andato abbastanza bene. Nell’insieme a centro gruppo siamo tutti molto vicini. Sicuramente non è lì dove vorrei essere, ma in questo momento la situazione è questa. Nel weekend sono andato bene, ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Il pilota dell’Aston Martin, Sebastian, dopo il Gran Premio didi Formula 1 concluso al sesto posto, ha voluto lanciare un chiaro messaggio al circus in merito al fenomeno dela Sky Sport: “una, non credo che si potranno sostenere quattro anni in questa maniera. Ad un certo punto ci sarà l’incidente, e farà davvero il botto; e poi tutti diranno ‘l’avevamo detto'”. Per quanto riguarda la gara, invece, il tedesco si è detto soddisfatto: “Per il risultato è stata la miglior gara dell’anno. Ultimamente sono comunque andato abbastanza bene. Nell’insieme a centro gruppo siamo tutti molto vicini. Sicuramente non è lì dove vorrei essere, ma in questo momento la situazione è questa. Nel weekend sono andato bene, ...

