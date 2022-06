Due mostre con le immagini che hanno accompagnato il successo delle due straordinarie band (Di domenica 12 giugno 2022) Due mostre che affrontano il rapporto tra musica e immagine sono dedicate – nell’ambito di Medimex 2022, un programma della Regione Puglia per lo sviluppo musicale – a altrettanti gruppi che hanno fatto la storia del rock. L’immagine di copertina del Super Audio CD dell’album dei Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon”, uscito trent’anni dopo la prima edizione in vinile creata dal Gruppo Hipgnosis (©Copyright Pink Floyd Music / Hipgnosis Ltd). A Taranto, Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond ricostruisce l’evoluzione e “la filosofia” della band grazie al lavoro dello studio grafico che realizzò celebri cover per i loro dischi. INFO: Taranto, Marta. Museo Archeologico Nazionale, dal 16 giugno al 17 luglio.medimex.it Freddie Mercury, Queen Wembley Stadium 1986 (foto © Denis O’Regan). A Bari, Denis O’Regan with Queen ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 giugno 2022) Dueche affrontano il rapporto tra musica e immagine sono dedicate – nell’ambito di Medimex 2022, un programma della Regione Puglia per lo sviluppo musicale – a altrettanti gruppi chefatto la storia del rock. L’immagine di copertina del Super Audio CD dell’album dei Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon”, uscito trent’anni dopo la prima edizione in vinile creata dal Gruppo Hipgnosis (©Copyright Pink Floyd Music / Hipgnosis Ltd). A Taranto, Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond ricostruisce l’evoluzione e “la filosofia” dellagrazie al lavoro dello studio grafico che realizzò celebri cover per i loro dischi. INFO: Taranto, Marta. Museo Archeologico Nazionale, dal 16 giugno al 17 luglio.medimex.it Freddie Mercury, Queen Wembley Stadium 1986 (foto © Denis O’Regan). A Bari, Denis O’Regan with Queen ...

