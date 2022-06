Covid Lazio | 2 700 nuovi casi e 2 morti | i dati di oggi 12 giugno

(Di domenica 12 giugno 2022) ‘nelsu un totale di 15.525 tamponi, si registrano 2.700positivi, sono 2 i decessi, 454 i ricoverati, 29 le terapie intensive e +2.013 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17.3%. Ia Roma città sono a quota 1.672.’ Così si esprime in una nota l’assessore regionale D’Amato., il punto sui vaccini e la quarta dose QUARTA DOSE: prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-.regione..it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che ...

Sono 18.678 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 22.104 di ieri, per un ... le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono(2.Con quelli di oggi diventano 17.653.375 i casi totali diin Italia. Attualmente i positivi ... La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il(2.700), seguito da ...Come reso noto dall'Asl, rispetto alla giornata di sabato, in cui si erano contati 222 nuovi positivi, nelle ultime 24 ore in provincia di Latina si ...Sono 18.678 i nuovi casi di Covid registrati oggi, contro i 22.104 di ieri ... La situazione aggiornata in Italia e nel mondo Nel Lazio su 3.041 tamponi molecolari e 12.484 tamponi antigenici per un ...