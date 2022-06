Caputo, Ounas, Cistana e gli altri: le 7 hit degli affari (Di domenica 12 giugno 2022) Si riapre la pista Caputo per la Lazio. Riavviati i contatti con la Sampdoria. Può essere lui il vice Immobile che vuole Sarri. Continua Caputo alla Lazio Ounas alla Samp Cistana all'Udinese ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 giugno 2022) Si riapre la pistaper la Lazio. Riavviati i contatti con la Sampdoria. Può essere lui il vice Immobile che vuole Sarri. Continuaalla Lazioalla Sampall'Udinese ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Caputo, Ounas, Cistana e gli altri: le 7 hit degli affari - caputo_lorenzo : @Torrenapoli1 Per me superiore a Politano, Ounas, Lozano con tante presenze in campo internazionale tra l’altro. A zero è un buon acquisto. -

Caputo, Ounas, Cistana e gli altri: le 7 hit degli affari Si riapre la pista Caputo per la Lazio. Riavviati i contatti con la Sampdoria. Può essere lui il vice Immobile che vuole Sarri. Continua Caputo alla Lazio Ounas alla Samp Cistana all'Udinese Ceppitelli al Lecce Petagna alla Salernitana Piccoli al Verona Lovato allo Spezia Probabili formazioni Serie A della 38giornata: le news dai campi ...ma senza eventualmente Insigne le opzioni riguardano Zielinski (con Mertens dirottato) e Ounas. ... Davanti pronto a tornare dall'inizio Caputo. SASSUOLO - MILAN, domenica ore 18 Sassuolo, rientro in ... La Gazzetta dello Sport Si riapre la pistaper la Lazio. Riavviati i contatti con la Sampdoria. Può essere lui il vice Immobile che vuole Sarri. Continuaalla Lazioalla Samp Cistana all'Udinese Ceppitelli al Lecce Petagna alla Salernitana Piccoli al Verona Lovato allo Spezia...ma senza eventualmente Insigne le opzioni riguardano Zielinski (con Mertens dirottato) e. ... Davanti pronto a tornare dall'inizio. SASSUOLO - MILAN, domenica ore 18 Sassuolo, rientro in ... Caputo, Ounas, Cistana e gli altri: le 7 hit degli affari