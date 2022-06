Calciomercato Inter: doppio colpo in difesa per sostituire Skriniar (Di domenica 12 giugno 2022) . Le ultime sui movimenti nerazzurri in entrata Qualora Milan Skriniar dovesse ritrovarsi sull’altare dei sacrifici – per sanare il bilancio – i nerazzurri avrebbero la quasi certezza di poter puntare su Milenkovic e Bremer. «Se Skriniar andrà al Psg, l’Inter non potrà limitarsi a prendere “solo” Bremer perché lo slovacco va sostituito con un piede destro. In quel ruolo potrebbe giocare De Vrij (come a volte è successo in nazionale), ma l’obiettivo è prendere pure un altro difensore. Ecco il perché del sondaggio con Milenkovic, attraverso l’incontro a Londra con Ramadani. Nessun problema particolare a trovare un accordo con il difensore serbo, a un anno dalla scadenza del contratto; più complicato raggiungere un’intesa con la Fiorentina visti i rapporti tesi con Commisso e le accuse da lui L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) . Le ultime sui movimenti nerazzurri in entrata Qualora Milandovesse ritrovarsi sull’altare dei sacrifici – per sanare il bilancio – i nerazzurri avrebbero la quasi certezza di poter puntare su Milenkovic e Bremer. «Seandrà al Psg, l’non potrà limitarsi a prendere “solo” Bremer perché lo slovacco va sostituito con un piede destro. In quel ruolo potrebbe giocare De Vrij (come a volte è successo in nazionale), ma l’obiettivo è prendere pure un altro difensore. Ecco il perché del sondaggio con Milenkovic, attraverso l’incontro a Londra con Ramadani. Nessun problema particolare a trovare un accordo con il difensore serbo, a un anno dalla scadenza del contratto; più complicato raggiungere un’intesa con la Fiorentina visti i rapporti tesi con Commisso e le accuse da lui L'articolo proviene da Calcio News 24.

