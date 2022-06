AEW/NJPW: Ecco chi sfiderà Moxley per il titolo di campione AEW ad interim (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo il Pay-Per-View NJPW “Dominion” di oggi, ora sappiamo chi affronterà Jon Moxley per l’interim AEW World Championship a “Forbidden Door”. Due veterani della NJPW, Hiroshi Tanahashi e Hirooki Goto, si sono affrontati uno contro uno per determinare lo sfidante di Mox, e quando la polvere si è posata, Tanahashi era in piedi. Tanahashi ha eseguito il suo caratteristico Aces High, seguito da un High Fly Flow per la vittoria su Goto. Il match originale per il titolo dei pesi massimi dell’AEW avrebbe dovuto coinvolgere anche Tanahashi, ma a causa di un infortunio del campione in carica CM Punk, l’incontro ha dovuto essere modificato. Punk ha subito un infortunio al piede e di recente è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Mentre Punk sarà indisponibile l’AEW stabilirà un ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo il Pay-Per-View“Dominion” di oggi, ora sappiamo chi affronterà Jonper l’AEW World Championship a “Forbidden Door”. Due veterani della, Hiroshi Tanahashi e Hirooki Goto, si sono affrontati uno contro uno per determinare lo sfidante di Mox, e quando la polvere si è posata, Tanahashi era in piedi. Tanahashi ha eseguito il suo caratteristico Aces High, seguito da un High Fly Flow per la vittoria su Goto. Il match originale per ildei pesi massimi dell’AEW avrebbe dovuto coinvolgere anche Tanahashi, ma a causa di un infortunio delin carica CM Punk, l’incontro ha dovuto essere modificato. Punk ha subito un infortunio al piede e di recente è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Mentre Punk sarà indisponibile l’AEW stabilirà un ...

