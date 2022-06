Pubblicità

Agenzia_Ansa : Superbonus, stop di Intesa: 'Troppe richieste, esaurito lo spazio fiscale. Torneremo operativi se cambierà il conte… - juanmjm : RT @scarlots: #Superbonus: lettere e letterine a parte, la notizia dello stop da parte di #Intesa e #Unicredit all'acquisto di nuovi credit… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Superbonus, stop di Intesa: 'Troppe richieste, esaurito lo spazio fiscale. Torneremo operativi se cambierà il contesto no… - fisco24_info : Superbonus: Intesa, troppe richieste,esaurito spazio fiscale: 'Torneremo operativi se cambierà il contesto normativ… - scarlots : #Superbonus: lettere e letterine a parte, la notizia dello stop da parte di #Intesa e #Unicredit all'acquisto di nu… -

Lo scriveSan Paolo nella lettera che sta inviando in questi giorni ai clienti di cui non ha potuto acquisire i crediti. La banca spiega che potrebbe riacquistare operatività in tale ambito "...... come quelli edilizi (fra cui rientra il), non superiori al livello di imposte e contributi versati dalla banca. Lo scriveSan Paolo nella lettera ai clienti di cui non ha potuto ..."L'elevato flusso delle richieste pervenute" di cessioni di crediti edilizi "ha purtroppo comportato l'esaurimento della nostra possibilità di compensare" tali crediti visto che, per legge, tutti gli ...come quelli edilizi (fra cui rientra il superbonus), non superiori al livello di imposte e contributi versati dalla banca. Lo scrive Intesa San Paolo nella lettera ai clienti di cui non ha potuto ...