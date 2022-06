“Striscia la Notizia”, sequestrato il libro su Claudio Baglioni: cosa sta succedendo (Di sabato 11 giugno 2022) Brutte notizie per il tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia. Claudio Baglioni ha ottenuto il sequestro del libro Tutti poeti con Claudio che, su ordine del gip del Tribunale di Monza, non è più scaricabile dal sito del noto programma di Mediaset per un’inchiesta che vede indagati per diffamazione Antonio Ricci, autore e regista del tg satirico, i presentatori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio e il Mago Casanova, nome d’arte di Antonio Montanari. Gli indagati sono accusati di aver “ripetutamente definito”, in molti servizi, il cantautore “con termini tali da farlo passare come un disonesto, che copia senza neppure dirlo” al pubblico. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.



