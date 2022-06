Pubblicità

Giorgiolaporta : Pensate cosa sarebbe avvenuto se #Salvini avesse detto di non umiliare #Putin. Lo avreste aggredito con quella iste… - lancillotto3 : @CarloCalenda @matteosalvinimi Ma perché Salvini ha diritto di sparare stronzate a ruota libera? parla di cose di c… - globalistIT : - peru_pier : @vanabeau Al super-capitalista Putin della massima sperequazione sociale, di conseguenza amico dei capitalisti Berl… - Cristin85474582 : @marco_disaro Salvini citofona al tuo amico Putin e chiedi: SCUSI, QUANTI NE FA' MORIRE OGGI? BUFFONE! Ma ricorda:… -

Globalist.it

, l'di Putin edi Savoini, quello intercettato a Mosca mentre chiedeva soldi alla Russia in cambio di una politica filo - russa in Europa. Ora il capo della Lega vuole ribaltare la ...di Putin , sodale di Orban ma nemico dell'ambiente e della scienza. 'Caro direttore, la casa brucia', 'non c'è più tempo. Se non si percepisce questo, non si capisce il voto del ... Salvini amico di Putin tenta di ribaltare la realtà: “Letta amico dei cinesi Intervenga il Copasir” Il capo della Lega attacca Enrico Letta sulle scelte ambientali: "non ci guadagnano gli imprenditori, non ci guadagnano gli operai, ci guadagnano i cinesi..." ...Il segretario del Pd Enrico Letta in una lettera alla Stampa ribadendo l'emergenza climatica dopo la scelta del Parlamento Ue.