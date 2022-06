Porro è una furia e svela la verità sulle auto elettriche: i dati choc sull'inquinamento (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 2035 sarà rivoluzione per il mercato dell'auto e Nicola Porro non ci sta. Il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica ha dedicato l'approfondimento quotidiano della sua “zuppa” allo stop ai veicoli a benzina e diesel deciso dall'Unione europea: “Stiamo parlando dell'industria principale del mondo europeo e facciamo finta che sia sbagliata. Uno studio fatto da Aci nel 2021 dice che le emissioni elettriche dell'alta gamma sono superiori a quelle di un Euro 6. Bisogna mettere le cose nella giusta prospettiva. Un altro studio tedesco autorevole sostiene che la Tesla produce più anidride carbonica della Mercedes turbodiesel. Come produciamo energia elettrica in questo Paese? Pensate davvero che con il fotovoltaico noi riusciremmo a produrre energia elettrica per rinnovare tutto il nostro parco ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Dal 2035 sarà rivoluzione per il mercato dell'e Nicolanon ci sta. Il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica ha dedicato l'approfondimento quotidiano della sua “zuppa” allo stop ai veicoli a benzina e diesel deciso dall'Unione europea: “Stiamo parlando dell'industria principale del mondo europeo e facciamo finta che sia sbagliata. Uno studio fatto da Aci nel 2021 dice che le emissionidell'alta gamma sono superiori a quelle di un Euro 6. Bisogna mettere le cose nella giusta prospettiva. Un altro studio tedescorevole sostiene che la Tesla produce più anidride carbonica della Mercedes turbodiesel. Come produciamo energia elettrica in questo Paese? Pensate davvero che con il fotovoltaico noi riusciremmo a produrre energia elettrica per rinnovare tutto il nostro parco ...

