Piante | la loro energia può essere la tua | sceglila | Vivi positivo

In base al Feng Shui, una pianta può attirare energia positiva o negativa. Una tradizione antica che aiuta a scegliere la pianta giusta e dove posizionarla. Il Feng Shui è un'antica scienza orientale che studia il flusso di energia in natura (Chi). Attraverso il Chi è possibile creare armonia negli spazi. Le Piante sono esseri viventi che agiscono sul flusso energetico. Simboleggiano la crescita, l'abbondanza e la vita. Inoltre, sono associate all'elemento del Legno che interagisce insieme agli altri elementi terra, acqua, fuoco e metallo. Anthurium Web SourceL'utilizzo delle Piante nel Feng Shui può essere molteplice. Le Piante possono contrastare l'energia negativa, aiutano ad entrare in contatto con la natura, contrastano gli spazi ristretti e infine, bilanciano ...

