Martino: “Mertens ama la città, ma deve pensare anche alla sua carriera” (Di sabato 11 giugno 2022) Carmine Martino, giornalista e commentatore di Radio Kiss Kiss, ha parlato della situazione Mertens. Ecco le sue parole. Mertens alla Roma? Martino: “Non mi meraviglio delle tante proposte ricevute” “Mertens alla Roma? Ci sono tante voci, ne sentiremo tante altre. Non mi meraviglia che ci possono essere tanti club interessati a Dries, ha tanta voglia di giocare ed è ancora integro. In questo momento c’è tanto nervosismo in città intorno alla squadra e le conseguenze le sta pagando anche questa trattativa. Non escludo che possa esserci l’accordo tra il belga e il Napoli, che non voleva rinnovare automaticamente e ha chiesto una proposta”. “E’ arrivata, ma non poteva essere molto più bassa. Infatti Dries ama la ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 giugno 2022) Carmine, giornalista e commentatore di Radio Kiss Kiss, ha parlato della situazione. Ecco le sue parole.Roma?: “Non mi meraviglio delle tante proposte ricevute” “Roma? Ci sono tante voci, ne sentiremo tante altre. Non mi meraviglia che ci possono essere tanti club interessati a Dries, ha tanta voglia di giocare ed è ancora integro. In questo momento c’è tanto nervosismo inintornosquadra e le conseguenze le sta pagandoquesta trattativa. Non escludo che possa esserci l’accordo tra il belga e il Napoli, che non voleva rinnovare automaticamente e ha chiesto una proposta”. “E’ arrivata, ma non poteva essere molto più bassa. Infatti Dries ama la ...

