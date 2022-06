Lo vede e presa dal panico causa un incidente stradale (Di sabato 11 giugno 2022) Le distrazioni durante la guida possono essere molto pericolose e sono la prima causa di incidenti stradali, anche mortali. Stavolta è stata colpa del panico, che ha travolto la guidatrice facendole perdere il controllo della macchina. Scopriamo cosa è successo. Quando si guida bisognerebbe stare concentrati solo sulla strada, mettendo da parte pensieri e paure. Purtroppo per questa donna non è stato così e la cosa… poteva essere fatale… Incidenti stradali causati da distrazioni – (polizialocale) – curiosauro.itTroppo panico per nulla Ha visto un ragno sul sedile del passeggero e si è schiantata contro un albero con la macchina. Succede a Cairo, un piccolo comune nello Stato di New York, dove una donna ha fatto un incidente stradale perché presa dal ... Leggi su curiosauro (Di sabato 11 giugno 2022) Le distrazioni durante la guida possono essere molto pericolose e sono la primadi incidenti stradali, anche mortali. Stavolta è stata colpa del, che ha travolto la guidatrice facendole perdere il controllo della macchina. Scopriamo cosa è successo. Quando si guida bisognerebbe stare concentrati solo sulla strada, mettendo da parte pensieri e paure. Purtroppo per questa donna non è stato così e la cosa… poteva essere fatale… Incidenti stradaliti da distrazioni – (polizialocale) – curiosauro.itTroppoper nulla Ha visto un ragno sul sedile del passeggero e si è schiantata contro un albero con la macchina. Succede a Cairo, un piccolo comune nello Stato di New York, dove una donna ha fatto unperchédal ...

