Lista putiniani, i nomi non tornano. Perché Orsini e gli altri 5 non compaiono nel report dei Servizi segreti (Di sabato 11 giugno 2022) putiniani a chi? I nomi non tornano. Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi segreti, ha chiesto al Dis e ottenuto di declassificare il bollettino sulla disinformazione del conflitto russo-ucraino all'origine dell'articolo apparso il 5 giugno scorso sul Corriere della Sera in merito alla rete di giornalisti, influencer e opinionisti italiani accusati di diffondere la propaganda del Cremlino sull'invasione dell'Ucraina. La notizia, corredata da foto, ha scatenato una bufera e indignato una parte della stampa che ha gridato alle liste di proscrizione. Nel report si legge che "il perdurare del conflitto russo-ucraino fa registrare una diffusione trasversale della narrativa tra le varie piattaforme". Si confermano la rilevante diffusione del ...

