Legge in Spagna: sesso senza consenso è stupro (Di sabato 11 giugno 2022) Oggi con Brave parliamo di una vittoria nella lotta contro le violenze: la Spagna propone una Legge in tema di consenso nei rapporti sessuali. Lo scorso 27 maggio in Spagna il Congresso dei deputati ha approvato la Legge nota come «Sólo sí es sí» (Solo sì è un sì), secondo cui ogni atto sessuale privo di consenso verrà considerato stupro. Sólo sí es sí: il consenso nei rapporti sessuali Sólo sí es sí definisce il consenso come "un'espressione esplicita della volontà di una persona", chiarendo che il silenzio o la passività non esprimono consenso. I rapporti sessuali senza consenso saranno equiparati ad un'aggressione, rischiando fino a 15 anni di prigione.

