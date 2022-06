In un ristorante della Costa Sorrentina lavoratori tutti irregolari: multe a titolare e stop attività (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Su dieci dipendenti, 8 erano irregolari – per mancata sottoposizione alla visita medica e mancata formazione – e due ‘lavoravano ‘in nero’. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri in un ristorante di Piano di Sorrento. I militari hanno denunciato a piede libero il titolare del locale del centro cittadino. Per l’imprenditore anche sanzioni penali per quasi 34mila euro e sanzioni amministrative per 9.700 euro. L’attività è stata sospesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Su dieci dipendenti, 8 erano– per mancata sottoposizione alla visita medica e mancata formazione – e due ‘lavoravano ‘in nero’. E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri in undi Piano di Sorrento. I militari hanno denunciato a piede libero ildel locale del centro cittadino. Per l’imprenditore anche sanzioni penali per quasi 34mila euro e sanzioni amministrative per 9.700 euro. L’è stata sospesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

