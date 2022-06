F1: Perez, 'abbiamo avuto problemi al motore, domani la gara è lunga e lotteremo' (Di sabato 11 giugno 2022) Baku, 11 giu. - (Adnkronos) - “Quando arrivi nel Q3 tiri fuori gli attributi. In alcune situazioni siamo arrivati davvero vicinissimi al muro e siamo sopravvissuti. Ma non è stata la qualifica ideale. Alla fine abbiamo avuto problemi con il motore. Non riuscivamo ad accenderlo e a ‘tirarlo su'. Ci è mancato qualcosa in termini di potenza. Non so se sarebbe stato sufficiente per la pole, ma certamente qualcosa a livello di potenza abbiamo perso. Penso però che Charles abbia fatto un ottimo giro". Lo dice Sergio Perez commentando il suo secondo posto nella qualifica del Gp dell'Azerbaigian a Baku. "La gara domani sarà lunga. Dobbiamo solo fare in modo di essere lì a lottare. In qualunque momento si può sbagliare qui, bisogna stare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Baku, 11 giu. - (Adnkronos) - “Quando arrivi nel Q3 tiri fuori gli attributi. In alcune situazioni siamo arrivati davvero vicinissimi al muro e siamo sopravvissuti. Ma non è stata la qualifica ideale. Alla finecon il. Non riuscivamo ad accenderlo e a ‘tirarlo su'. Ci è mancato qualcosa in termini di potenza. Non so se sarebbe stato sufficiente per la pole, ma certamente qualcosa a livello di potenzaperso. Penso però che Charles abbia fatto un ottimo giro". Lo dice Sergiocommentando il suo secondo posto nella qualifica del Gp dell'Azerbaigian a Baku. "Lasarà. Dobbiamo solo fare in modo di essere lì a lottare. In qualunque momento si può sbagliare qui, bisogna stare ...

