F1, Binotto: “L’obiettivo è essere competitivi” (Di sabato 11 giugno 2022) “Bisogna saper distinguere gli obiettivi dalle ambizioni. Se uno guarda alla classifica, oggi l’ambizione di ogni singolo individuo del team è elevata, non ci accontentiamo di vincere un Mondiale, li vogliamo vincere tutti e due e anche l’anno prossimo e l’anno dopo ancora. Ma bisogna ricordare che l’anno scorso, dopo delle stagioni difficili, ci siamo dati L’obiettivo di tornare competitivi, non per una sola gara ma per tutta la stagione”. Lo ha detto Mattia Binotto, team principal della Ferrari, a Baku in occasione del Gran Premio dell’Azerbaijan in merito a quanto affermato nei giorni scorsi alla BBC su quello che è L’obiettivo della Ferrari in questo 2022. “Bisogna continuare a sviluppare la macchina, fare bene, presentarci a ogni gara ed essere in grado di vincere – spiega ai microfoni di Sky – ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Bisogna saper distinguere gli obiettivi dalle ambizioni. Se uno guarda alla classifica, oggi l’ambizione di ogni singolo individuo del team è elevata, non ci accontentiamo di vincere un Mondiale, li vogliamo vincere tutti e due e anche l’anno prossimo e l’anno dopo ancora. Ma bisogna ricordare che l’anno scorso, dopo delle stagioni difficili, ci siamo datidi tornare, non per una sola gara ma per tutta la stagione”. Lo ha detto Mattia, team principal della Ferrari, a Baku in occasione del Gran Premio dell’Azerbaijan in merito a quanto affermato nei giorni scorsi alla BBC su quello che èdella Ferrari in questo 2022. “Bisogna continuare a sviluppare la macchina, fare bene, presentarci a ogni gara edin grado di vincere – spiega ai microfoni di Sky – ...

