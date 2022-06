"Esami senza mascherina", la profezia di Costa sull'obbligo a scuola (Di sabato 11 giugno 2022) Mascherine sì, mascherine no. Il dilemma per gli Esami di fine anno è tutto qui. Da molte parti arrivano segnali sull'intenzione di fare dietro front sull'obbligo di indossarle previsto per i ragazzi Esaminandi. E ora arriva anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. «Gli Esami di maturità devono svolgersi senza mascherina. È una questione di coerenza e di responsabilità. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15 giugno, approveremo un brevissimo decreto che dispenserà gli studenti da questo obbligo: non ha più ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno». Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in un'intervista al Corriere della ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Mascherine sì, mascherine no. Il dilemma per glidi fine anno è tutto qui. Da molte parti arrivano segnali'intenzione di fare dietro frontdi indossarle previsto per i ragazzinandi. E ora arriva anche il sottosegretario alla Salute, Andrea. «Glidi maturità devono svolgersi. È una questione di coerenza e di responsabilità. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15 giugno, approveremo un brevissimo decreto che dispenserà gli studenti da questo: non ha più ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno». Così il sottosegretario alla Salute Andreain un'intervista al Corriere della ...

