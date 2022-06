Elicottero scomparso | sul monte Cusna | nessun superstite | undividuati i sette cadaveri

Pubblicità

infoitinterno : Tragedia sul Monte Cusna. Ritrovato dopo 3 giorni elicottero scomparso, nessun sopravvissuto - infoitinterno : Elicottero scomparso, trovati i resti sul monte. Non ci sono superstiti - infoitinterno : Elicottero scomparso ritrovato in Emilia Morti pilota e comitiva - ilQuaderno : RT @ilQuaderno: #CronacaNazionale Elicottero scomparso: ritrovati i corpi senza vita delle sette persone a bordo - NotizieTg : Elicottero,individuati 5 cadaveri 12.11 Si stanno concentrando sul monte Cusna, nell'Appennino reggiano, le opera… -

... il Pride colora le strade di Roma - Gli organizzatori: 'Siamo in 900mila' il pilota e sei imprenditori stranierisul monte Cusna: le vittime intervenuta la polizia Maxi - rissa ...E' giunto alla concludione nella giornata di ieri, sabato 11 giugno, l'episodio dell'dai radar giovedì scorso. I resti del velivolo e i 7 cadaveri delle persone a bordo sono stati trovati alle pendici del Monte Cusna, nel reggiano. 'Il Parco nazionale dell'...In mattinata un ispettore è stato imbragato dagli uomini del Soccorso alpino e calato nell’area di ritrovamento dei reperti. Leggi e guarda anche. Reggio Emilia. Villa Minozzo. elicottero precipitato.Partito giovedì mattina dall’aeroporto Lucca-Tassignano di Capannori in direzione del Trevigiano, l’elicottero è sparito dai radar mentre era in volo sull’Appennino tosco-emiliano, in territorio ...