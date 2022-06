DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: Ferrari davanti a metà Q3, ma la Red Bull è vicina (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 Perez davanti a Verstappen, occhio al gioco delle scie…La Ferrari ancora una volta invece soprassiede in questo senso. 17.21 Sainz e Leclerc entrano in pista ancora una volta prima delle Red Bull per l’ultimo tentativo. Gomme soft nuove per le Rosse e per i grandi rivali Perez e Verstappen. 17.21 A Verstappen non è bastato stampare il miglior tempo al secondo ed al terzo intermedio: per ora la Ferrari fa la differenza nel primo intermedio. 17.20 5 minuti al termine. Sainz non ha offerto la scia a Leclerc, i due piloti hanno viaggiato ad una decina di secondi di distanza l’uno dall’altro. 17.20 Quanti rischi in questo primo tentativo…Leclerc ha scodato in maniera importante alla curva 12: incidente evitato di un soffio. Perez ha pizzicato ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 Pereza Verstappen, occhio al gioco delle scie…Laancora una volta invece soprassiede in questo senso. 17.21 Sainz e Leclerc entrano in pista ancora una volta prima delle Redper l’ultimo tentativo. Gomme soft nuove per le Rosse e per i grandi rivali Perez e Verstappen. 17.21 A Verstappen non è bastato stampare il miglior tempo al secondo ed al terzo intermedio: per ora lafa la differenza nel primo intermedio. 17.20 5 minuti al termine. Sainz non ha offerto la scia a Leclerc, i due piloti hanno viaggiato ad una decina di secondi di distanza l’uno dall’altro. 17.20 Quanti rischi in questo primo tentativo…Leclerc ha scodato in maniera importante alla curva 12: incidente evitato di un soffio. Perez ha pizzicato ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? PEREZ DAVANTI A TUTTI ?? Leclerc insegue da vicino LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Baku le qualifiche in diretta live dall'Azerbaijan. Alle 13 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica al termine del primo tentativo in #Q3 #Quali #AzerbaijanGP Segui la nostra cronaca minuto… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica al termine del primo tentativo in #Q3 #Quali #AzerbaijanGP Segui la nostra cronaca minuto… - xxxhgio : RT @SkySportF1: ?? PEREZ IL MIGLIORE DEL Q2 ? Eliminato anche Norris LIVE ? -