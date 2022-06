Di Maio: “Alto Adige modello di dialogo e convivenza” (Di sabato 11 giugno 2022) BOLZANO – “L’autonomia Altoatesina è un modello concreto per l’Europa e per tutta la comunità internazionale. In questa congiuntura internazionale davvero difficile il modello Altoatesino di dialogo e convivenza è quanto mai rilevante, specie alla luce dell’aggressione russa in Ucraina. Ogni possibile via d’uscita diplomatica dalla crisi ucraina passa infatti anche attraverso una soluzione efficace del problema delle minoranze nel futuro assetto di pace”. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi di Maio, intervenendo a Bolzano per i 30 anni della quietanza liberatoria. “Il modello Altoatesino – ha aggiunto Di Maio – ha suscitando una crescente attenzione internazionale, perché si propone come esempio virtuoso di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) BOLZANO – “L’autonomiaatesina è unconcreto per l’Europa e per tutta la comunità internazionale. In questa congiuntura internazionale davvero difficile ilatesino diè quanto mai rilevante, specie alla luce dell’aggressione russa in Ucraina. Ogni possibile via d’uscita diplomatica dalla crisi ucraina passa infatti anche attraverso una soluzione efficace del problema delle minoranze nel futuro assetto di pace”. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi di, intervenendo a Bolzano per i 30 anni della quietanza liberatoria. “Ilatesino – ha aggiunto Di– ha suscitando una crescente attenzione internazionale, perché si propone come esempio virtuoso di ...

