Pubblicità

MediasetTgcom24 : Cosenza, va a trovare il figlio morto in un incidente sul lavoro e muore anche lei finendo con l'auto in un burrone… - SkyLaGatta : RT @MonicaOrsini8: Becky 8 anni da 6 chiusa in #canile aiutiamola a trovare una #famiglia 3289633366 ?? #Calabria #Cani #SosCani #AdoptDontS… - Achille03415924 : RT @MonicaOrsini8: Becky 8 anni da 6 chiusa in #canile aiutiamola a trovare una #famiglia 3289633366 ?? #Calabria #Cani #SosCani #AdoptDontS… - MonicaOrsini8 : Becky 8 anni da 6 chiusa in #canile aiutiamola a trovare una #famiglia 3289633366 ?? #Calabria #Cani #SosCani… - Sassa_samy : Curarsi a Cosenza è un Lusso! Per poter prenotare esami o visite, con il SSN è impossibile. In ospedale fai lunghe… -

TGCOM

Una tragica fatalità per madre e figlio. L'80enne è morta in un incidente stradale mentre si recava nel Lazio in compagnia del marito, per vedere la salma del figlio deceduto in un incidente sul ...Una donna - Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora () - è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, in contrada Melara di Lauria (Potenza). L'anziana era nell'auto guidata dal marito, rimasto ... Cosenza, va a trovare il figlio morto in un incidente sul lavoro e muore anche lei finendo con l'auto in un burrone Una donna - Rosina De Franco, 80 anni, di Tortora (Cosenza) - è morta in un incidente stradale avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, in contrada Melara di Lauria (in provincia di Potenza ...Il calciatore rossoblu è incolume, ricoverato per accertamenti il compagno di nazionale Nedelev Andrea Hristov, difensore del Cosenza, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava su ...