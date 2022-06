CORSPORT – La Roma di Mourinho vuole Mertens | con lo sconto

(Di sabato 11 giugno 2022) Driesnon rinnova con il Napoli e gli altri club si inseriscono nella trattativa, anche perché sarà complicato ricucire il rapporto con Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli non ha usato parole edificanti quando ha parlato del belga, la strategia comunicativa è quantomeno rivedibile e quel fare il riferimento alla “vil moneta” non è piaciuto a nessuno. Anche perché di vil moneta gira il mondo, lo sa bene anche il patron del Napoli, sempre attento ai conti della sua società, lo sa il Comune di Napoli che chiede i canoni di affitto a De Laurentiis. Lo sa ancheche piace alladi, con il Napoli in attesa. Il profeta di Setubal chiede giocatori di esperienza ed un giocatore di 35 anni nelle ottime condizioni fisiche di, con quel fiuto del gol, a parametro zero, ...

A queste cifre il Napoli non intende avvicinarsi e nemmeno la, scrive il quotidiano sportivo. Con Mourinho, Mertens non partirebbe titolareHa detto no all'offerta di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l'inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni27/02/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio - Napoli / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza gol Fabian Ruiz Il Napoli rischia di perdere anche Fabian Ruiz a zero. Così come ...Mourinho vuole Mertens alla Roma: Napoli in attesa, i giallorossi offrono contratto di 1 anno più opzione per 1 anno a 2 milioni di euro.La Roma chiama Mertens" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Fine settimana caldissimo per il calciomercato. I giallorossi starebbero pensando all'attaccante del ...