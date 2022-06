Cile escluso dai Mondiali di calcio 2022: chiuso il caso Byron Castillo, e l’Italia? (Di sabato 11 giugno 2022) La Fifa ha respinto ufficialmente il ricorso del Cile per l’espulsione dell’Ecuador ai Mondiali in Qatar. Il Cile chiedeva la vittoria a tavolino nelle gare di qualificazione in cui Castillo era sceso in campo e, come conseguenza, il diritto di partecipare alla prossima Coppa del Mondo. Il motivo? A quanto pare un giocatore della squadra dell’Ecuador, avrebbe fornito una falsa identità e il Cile aveva denunciato la cosa alla commissione. E l’Italia? A questo punto anche per la Nazionale azzurra svanisce l’ipotesi del ripescaggio. Il caso Byron Castillo Nella fase delle qualificazioni per i Mondiali di calcio del Qatar 2022, l’Ecuador ha schierato contro il Cile il suo ... Leggi su tvzap (Di sabato 11 giugno 2022) La Fifa ha respinto ufficialmente il ricorso delper l’espulsione dell’Ecuador aiin Qatar. Ilchiedeva la vittoria a tavolino nelle gare di qualificazione in cuiera sceso in campo e, come conseguenza, il diritto di partecipare alla prossima Coppa del Mondo. Il motivo? A quanto pare un giocatore della squadra dell’Ecuador, avrebbe fornito una falsa identità e ilaveva denunciato la cosa alla commissione. E? A questo punto anche per la Nazionale azzurra svanisce l’ipotesi del ripescaggio. IlNella fase delle qualificazioni per ididel Qatar, l’Ecuador ha schierato contro ilil suo ...

