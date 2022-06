Carceri | detenuto a Sassari dà fuoco a cella | agenti aggrediti

Pubblicità

ghassan_1311 : RT @agatamicia: Il 18enne Mohammed Mansour, il più giovane detenuto amministrativo, abbraccia la libertà dopo aver trascorso 16 mesi nelle… - AnsaValledAosta : Carceri: Brissogne, detenuto ferisce agente con caffettiera. Prognosi 21 giorni. Osapp. penitenziario nel completo… - maurizio289289 : @Marco97039453 @badkiki1 @matteosalvinimi Che delinquono molto di più. Le prove sono nelle carceri italiane, dove… - Agenparl : Carceri: Triplice evasione a Treviso, un detenuto ancora in fuga - Comunicato stampa) - - LetiziaQuintas : RT @concettalarocca: #Carceri: Matteo Zuppi, ogni detenuto è una persona Umanità e carcere possono e devono andare d’accordo senza alcun co… -

Undel carcere di Sassari ha dato fuoco e ha aggredito e ferito diversi agenti penitenziari. A ...è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delle...Proprio Pula era già evaso due volte dalle patrie. Un'evasione con un complice, recluso ...di cella si è rifiutato di scappare con Edison Pula E il terzo evaso È emerso che il terzo..."Torno a denunciare - afferma - come la consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delle carceri sarde e ...(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - Un detenuto del carcere di Sassari ha dato fuoco e ha aggredito e ferito diversi agenti penitenziari. A denunciarlo è il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziar ...