Camera: Fico riceve martedì presidente Bundestag tedesco (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico riceverà a Montecitorio la presidente del Bundestag tedesco Baerbel Bas il prossimo martedì 14 giugno. Lo rende noto la Camera. Il presidente Fico ha invitato a Roma la presidente Bas in occasione dell'ultima Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea svoltasi in Slovenia: questa è la prima visita ufficiale in Italia della presidente del Bundestag dal suo insediamento. Previsto alle 12.30 in sala del Cavaliere a Montecitorio l'incontro bilaterale, cui seguiranno le dichiarazioni alla stampa. Nel pomeriggio alle 16 i due presidenti si recheranno assieme ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu (Adnkronos) - Ildelladei deputati Robertorà a Montecitorio ladelBaerbel Bas il prossimo14 giugno. Lo rende noto la. Ilha invitato a Roma laBas in occasione dell'ultima Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea svoltasi in Slovenia: questa è la prima visita ufficiale in Italia delladeldal suo insediamento. Previsto alle 12.30 in sala del Cavaliere a Montecitorio l'incontro bilaterale, cui seguiranno le dichiarazioni alla stampa. Nel pomeriggio alle 16 i due presidenti si recheranno assieme ...

