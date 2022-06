Boxe, Fury aspetta Usyk e Joshua: il 17 dicembre l’unificazione? (Di sabato 11 giugno 2022) Altro che ritiro. Tyson Fury non ha perso di vista l’ambizione di diventare campione indiscusso dei pesi massimi, dopo la vittoria su Dillian Whyte. Secondo il Daily Mail, l’entourage del Gypsy King sarebbe già al lavoro per organizzare l’incontro di unificazione contro il vincitore del secondo match (previsto ad agosto) tra Oleksandr Usyk ed Anthony Joshua. Usyk detiene i titoli WBO, IBF, WBA mentre Fury è il titolare della WBC. L’incontro di unificazione, secondo il Mail, dovrebbe tenersi in Arabia Saudita il prossimo 17 dicembre, proprio un giorno prima della finale del Mondiale di calcio in Qatar. Fury ha smentito su Twitter: “Un grande carico di spazzatura“. Per la verità non resta che aspettare. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Altro che ritiro. Tysonnon ha perso di vista l’ambizione di diventare campione indiscusso dei pesi massimi, dopo la vittoria su Dillian Whyte. Secondo il Daily Mail, l’entourage del Gypsy King sarebbe già al lavoro per organizzare l’incontro di unificazione contro il vincitore del secondo match (previsto ad agosto) tra Oleksandred Anthonydetiene i titoli WBO, IBF, WBA mentreè il titolare della WBC. L’incontro di unificazione, secondo il Mail, dovrebbe tenersi in Arabia Saudita il prossimo 17, proprio un giorno prima della finale del Mondiale di calcio in Qatar.ha smentito su Twitter: “Un grande carico di spazzatura“. Per la verità non resta chere. SportFace.

