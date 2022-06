Bassetti | “Minacciato da due anni | ma finora solo una persona è stata rinviata a giudizio”

(Di sabato 11 giugno 2022) “Molti procedimenti nei confronti di persone che hanno aggredito oi medici sono fermi al palo. Così passa il messaggio che quelle azioni non saranno punite”

Esterin62237731 : RT @LBT56025074: @DAVIDPARENZO @ProfMBassetti Cretino! Bassetti ha insultato, discriminato, minacciato e adesso frigna??? Chi fomenta odio,… - pepppe772 : @itsmeback_ 'Sorpreso da dietro' #bassetti vedi che non è una bella cosa prendere le cose dietro? Pensa alla gen… - LBT56025074 : @DAVIDPARENZO @ProfMBassetti Cretino! Bassetti ha insultato, discriminato, minacciato e adesso frigna??? Chi fomenta odio, riceve odio. -

Il caso Covid,insultato ein un locale a Genova 20 Febbraio 2022Le fiamme alimentate anche dal forte vento hannoalcune abitazioni. Sul posto sono stati ... I Carabinieri e la Municipale […] Attualità Matteo: ' Trovo abbastanza assurdo e ... Matteo Bassetti aggredito da una coppia No-Vax “Molti procedimenti nei confronti di persone che hanno aggredito o minacciato i medici sono fermi al palo. Così passa il messaggio che quelle azioni non saranno punite” ...L'infettivologo Matteo Bassetti ha raccontato di essere stato aggredito da una coppia di no vax in un locale di Santa Margherita Ligure ...